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Dünya

FİLİPİNLER'İ VURAN FIRTINADA ÖLÜ SAYISI 25 MANİLA (A.A)

27 Temmuz 2011 19:40

-FİLİPİNLER'İ VURAN FIRTINADA ÖLÜ SAYISI 25 MANİLA (A.A) - 27.07.2011 - Filipinler'in kuzeydoğusunu vuran fırtına ve toprak kaymasında ölenlerin sayısı 25'e yükselirken, felakette 31 kişinin de kaybolduğu bildirildi. Yetkililer, felaketten en fazla etkilenen Albay eyaletinde 20, Cavite'de 2, Quezon, Marinduque ve Iloilo'da da birer kişinin yaşamlarını yitirdiğini söylediler. Masbate vilayetinde de bir balıkçı teknesinin alabora olması sonucu denize düşen 32 balıkçıdan 10'unun kurtarıldığı, diğerleriyle birlikte ülkede toplam kayıp sayısının 31'e yükseldiği belirtildi.

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