Filipinler'den arabuluculuk isteği

T24 - Son yıllarda bölgesinde 'güvenilir arabulucu' rolüyle öne çıkan Türkiye'den, bu kez binlerce kilometre ötedeki bir sorunun çözümü için devreye girmesi istendi.



Filipinler hükümeti ve Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC), aralarındaki sorunun çözümü için Uluslararası Temas Grubu kurulması hususunda dört ülkeye resmen çağrıda bulundu.

Çin resmi ajansının haberine göre MİKC; konuyla ilgili teklife İngiltere, Japonya ve Türkiye'nin olumlu sinyal verdiğini, Suudi Arabistan'ın ise henüz herhangi bir cevap vermediğini duyurdu.

Filipinler Cumhurbaşkanı Gloria Macapagal-Arroyo Eylül ayındaki Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le görüşmüştü. Arroyo, İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu ile de bir araya gelmişti. Moro İslami Kurtuluş Cephesi'nin İKT'de gözlemci üyelik statüsü bulunuyor.

Filipin hükümeti ile MİKC, geçtiğimiz ay resmî barış görüşmelerine Malezya'da barış müzakerelerine başlamaya hazır olduklarını açıklamıştı. Malezya, geçtiğimiz yılın yaz aylarında tıkanan barış sürecinde arabuluculuk rolünü üstlenmişti.

Filipinlerin güneyindeki Mindanao bölgesine hakim olan MİKC'nin 11 bin silahlı üyesi olduğu tahmin ediliyor.