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Dünya

Filipinler'deki tayfunda ölü sayısı 1000'i geçti

Sivil Savunma Dairesi Başkanı Benito Ramos, şimdiye kadar 1020 kişinin cesedinin bulunduğunu söyledi

16 Aralık 2012 12:19

Filipinler'in güneyini iki hafta önce vuran Bopha tayfununda ölenlerin sayısının 1000'i geçtiği bildirildi.

Sivil Savunma Dairesi Başkanı Benito Ramos, şimdiye kadar 1020 kişinin cesedinin bulunduğunu söyledi.

Ramos, hala kayıp olan 844 kişinin bulunması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Tayfundan en çok etkilenen Davao Oriental ve Compostela eyaletlerinde kurbanların cesetlerinin bulunabilmesi için yetkililerin Noel izinlerinin iptal edildiği kaydedildi.

Filipinler'de Aralık 2011'de etkili olan Washi tayfununda çoğu Mindanao'da olmak üzere 1200 kişi yaşamını yitirmişti.

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