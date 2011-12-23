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Dünya

Filipinler'deki selde binden fazla kişi hala kayıp MANİLA (A.A)

23 Aralık 2011 12:37

-Filipinler'deki selde binden fazla kişi hala kayıp  MANİLA (A.A) - 23.12.2011 - Filipinler'in güneyindeki Mindanao adasını geçen hafta vuran tayfun ve sel felaketinde hala binden fazla kişinin kayıp olduğu bildirildi. Ulusal Afet Kurumundan yapılan açıklamada, Washi tayfununun vurduğu, 1080 kişinin öldüğü felaketteki kayıp sayısının daha önce açıklanandan çok fazla olduğu belirtildi. Kurum, daha önce onlarca kişinin kayıp olduğunu açıklamıştı, ancak yeni bilgiler geldikçe bu sayının 1079 olduğu kaydedildi. Ölenlerin çoğunun, yüz binlerce kişinin de evlerinden olduğu Cagayan de Oro ve Iligan kentlerinden olduğu bildirilmişti. Felaketin 22,92 milyon dolarlık zarara yol açtığı da açıklandı. Bu arada BM, yardım kuruluşlarından barınaklardaki aşırı kalabalıklığı gidermek için 28,8 milyon dolarlık yardım talebinde bulundu.

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