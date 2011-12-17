-Filipinler'deki sel felaketinde ölü sayısı 436'ya yükseldi MANİLA (A.A) - 17.12.2011 - Filipinler'in güneyini vuran sel felaketinde ölenlerin sayısının 436'ya yükseldiği bildirildi. Filipinler Kızılhaçı Genel Sekreteri Gwen Pang, cenaze törenlerinden elde ettikleri rakamlara göre Washi fırtınasının yol açtığı sel felaketinde ölenlerin sayısının 436'ya yükseldiğini tespit ettiklerini söyledi. Pang, 215 kişinin Cagayan de Oro, 144 kişinin ise bu kentin yakınındaki İligan kentinde, kalanlarınsa diğer güney ve merkez vilayetlerinde öldüğünü ifade etti. Yetkililer, bu kişilerin çoğunun dün gece uyurken ölüme yakalandıklarını açıkladı.