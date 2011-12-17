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Dünya

Filipinler'deki fırtınada ölü sayısı 198'e çıktı MANİLA (A.A)

17 Aralık 2011 14:41

-Filipinler'deki fırtınada ölü sayısı 198'e çıktı MANİLA (A.A) - 17.12.2011 - Filipinler'de etkili olan fırtına ve sel felaketinde ölü sayısı 200'e yaklaştı. Ordu sözcüsü, fırtınanın önce güneydeki Mindanao adasını vurduğu, Cagayan de Oro liman kentinde 97, Iligan kentinde 75 kişinin cesedinin bulunduğunu belirtti.  Bu iki kentte 375 kişinin kaybolduğunu belirten sözcü, sellerden etkilenen yaklaşık 2 bin kişinin kurtarıldığını söyledi. 24 saattir devam eden yağışların nehir sularının yükselmesine ve sellere neden olduğu bildirildi. Iligan Belediye Başkanı Lawrence Cruz, fırtınanın ülkeyi insanlar uyurken aniden vurduğunu belirtti. Ülkenin doğu kıyısındaki toprak kaymasında 5, güneyde ise 3 kişinin öldüğü de açıklandı. Saatteki hızı 75 kilometreye varan rüzgarların Mindanao adasından sonra Negros adasını etkilediği, adada 18 kişinin öldüğü belirtildi. Fırtınanın bu akşam Palawan adasına ulaşması bekleniyor.

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