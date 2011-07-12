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Dünya

FİLİPİNLER'DEKİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 6,2'YE DÜŞÜRÜLDÜ NEW YORK (A.A)

12 Temmuz 2011 10:35

-FİLİPİNLER'DEKİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 6,2'YE DÜŞÜRÜLDÜ NEW YORK (A.A) - 12.07.2011 - Filipinler'de meydana gelen depremin anlık büyüklüğünün 6,2 olarak belirlendiği bildirildi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, Filipinler'e bağlı Negros Adaları'nı vuran depremin, anlık büyüklüğünün 6,2 olduğunu açıkladı. Araştırma Merkezi, merkez üssü, Dumaguete kentinin 126 kilometre kuzeybatısı olan depremin, 19 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı. Depremden sonra tsunami alarmının verilmediği, şiddetli depremi, 5,1 büyüklüğünde bir artçı sarsıntının izlediği belirtildi. Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, önceki açıklamasında Filipinler'de Panay'a bağlı Lloilo'nun 139 kilometre güneybatısında meydana gelen depremin anlık büyüklüğünün 6,6 olduğunu ve 10 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurmuştu.

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