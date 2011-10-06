-Filipinler'deki 2 tayfun 82 can aldı MANİLA (A.A) - 06.10.2011 - Nesat ve Nalgae tayfunuyla sarsılan Filipinler'de ölü sayısının 82'ye yükseldiği bildirildi. Yetkililer, 27 Eylül'de Nesat ve beş gün sonra da Nalgae tayfununun etkilediği Luçon adasındaki birçok kentin sular altında kaldığını belirtti. Sivil savunma bürosu, 58 olarak açıklanan önceki ölü sayısının, kayıp olarak bildirilen birçok kurbanın ölümünün teyit edilmesinin ardından arttığını kaydetti. Büro, halen 25 kişinin kayıp olduğunu, Luçon'da evlerinden ayrılmak zorunda kalan 270 binden fazla insanın halen tahliye merkezlerinde barındığı kaydedildi. Filipinler'i yılda yaklaşık yirmi tayfun vuruyor.