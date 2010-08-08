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Dünya

FİLİPİNLER'DE YÜK GEMİSİ KAYBOLDU MANİLA (A.A)

08 Ağustos 2010 17:29

-FİLİPİNLER'DE YÜK GEMİSİ KAYBOLDU MANİLA (A.A) - 08.08.2010 - Filipinler'de azgın dalgalarla mücadele ettiğini ve motorunun bozulduğunu bildiren bir yük gemisi kayboldu. Sahil Güvenlik Komutanı Amiral Wilfredo Tamayo, 498 tonluk SF şilebinin mürettebatının, geminin sahibiyle telsiz bağlantısı kurarak sorunlarını ilettiğini, daha sonra da temasın kesildiğini belirtti. Tamayo, 17 kişilik mürettebatı bulunan geminin sahibinin, geminin telsiz bağlantısı kurulduğu sırada bulunduğu Marinduque eyaleti açıklarında yaptığı arama çalışmalarının sonuçsuz kaldığını söyledi.

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