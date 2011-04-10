-FİLİPİNLER'DE UÇAK KAZASI BAGUİO (A.A) - 10.04.2011 - Filipinler'in Bauguio kentinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Bölgesel askeri komutan Korgeneral Gaudencio Pangilinan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 6 koltuklu, Piper Aztec tipi uçağın, Baguio kentinin Loakan havaalanından havalandıktan kısa bir süre sonra, ABD askeri dinlenme merkezinin bulunduğu Camp John Hay'de düşerek yandığını söyledi. Pangilian, kazada uçakta bulunan iki kişinin öldüğünü, aralarında hava kuvvetlerinde görevli bir yedek subayın da bulunduğu 4 kişinin ağır yaralandığını belirtti. Filipinler'in Bulacan eyaletine bağlı Plaridel'e gittiği sırada yere çakılan uçağın düştüğü yerde yaralanan bulunmadığı kaydedildi.