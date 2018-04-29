Filipinler'de turistik tesise saldırı: En az 36 kişi öldü

Filipinler'in başkenti Manila'da bulunan turistik bir tesise silahlı bir kişinin düzenlediği saldırı sonucunda en az 36 kişi yaşamını yitirdi.

BBC'ye konuşan yetkililer, kurbanların büyük bir kısmının saldırganın kumarhane masalarını ateşe vermesinin ardından çıkan dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdiğini söyledi.

Perşembe gecesi Resorts World Manila adlı turistik bir tesisin kumarhane bölümüne giren silahlı bir kişi etrafa ateş açtı.

Polis, saldırganın daha sonra kendisini yaktığını ve öldüğünü bildirdi.

Olayın ardından güvenlik nedeniyle bölge kordona alındı.

Yetkililer, olayın "terörle bağlantılı" olmadığını, hırsızlık girişimi olduğunu söylüyor.