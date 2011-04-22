-FİLİPİNLER'DE TOPRAK KAYMASI YİNE CAN ALDI MANİLA (A.A) - 22.04.2011 - Filipinler'in güneyindeki bir maden bölgesinde, şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymalarında 27 kişi hayatını kaybetti. Bölgesel Afet Kurumu Başkanı Liza Mazo, Mindanao adasındaki Kingking köyünde şafaktan önce meydana gelen toprak kaymalarında onlarca kişinin de kayıp olduğunu belirtti. Mazo, hafif yaralanan 6 kişininse hastaneye kaldırıldığını söyledi. Aynı köyde iki yıl önce meydana gelen toprak kaymasında bazıları çocuk 20 kişi yaşamını yitirmişti.