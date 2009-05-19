Filipinler'de toprak kayması: 26 ölü

Filipinler'in Compostela bölgesinde meydana gelen toprak kaymasında 26 kişinin öldüğü bildirildi.



Bölge valisi Arthur Uy, bölgedeki aynı adı taşıyan sıradağlardan Diwata Dağı'nın eteğinde kurulu olan ve madenci köyü olarak bilinen Pantukan'daki yaklaşık 30 evin yoğun yağışlarla tetiklenen heyelan sonucu toprak altında kaldığını belirterek, ayrıca bazıları madenci 14 kişinin yaralandığını, birçok kişinin ise kayıp olduğunu söyledi.



Heyelandan etkilenen bölgedeki Pantukan, Napnapan ve diğer köylerdeki arama ve kurtarma çalışmalarının kötü hava koşulları nedeniyle güçlükle yürütüldüğünü de dile getiren Uy, bölgede güvenlik kordonu kurmayı planladıklarını ve daha önce de yapılan bölgenin boşaltılması yönündeki çağrıyı yinelediklerini söyledi.



Bölgedeki madencilerin altın çıkarmaya çalıştığını ifade eden Uy, "burada altın madeni olmasından mutluyuz. Ancak meselenin karanlık yüzü, doğal felaketlerde bunun ölüm nedeni olmasıdır" dedi.



Başkent Manila'nın 930 kilometre güneydoğusunda yer alan bölgede çoğu madenci köylerinde olmak üzere yaklaşık 40 bin kişi yaşıyor.



Ülkenin orta ve güney kesiminde etkin olan düşük hava basıncının yoğun yağışlarla birlikte daha fazla toprak kayması ve sele yol açabileceğinden endişe ediliyor.



Mayıs ayı başlarında peşpeşe meydana gelen iki tayfunun tetiklediği toprak kaymaları ve seller sonucu 70 kişi ölmüş, binlerce insan yaşadıkları bölgeyi terk etmek zorunda kalmıştı.

