-Filipinler'de toprak kayması: 25 ölü MANİLA (A.A) - 05.01.2012 - Tayfun ve sel felaketinin yerle bir ettiği Filipinler'in güneyinde meydana gelen toprak kaymasında 25 kişi öldü. Yerel yetkililer toprak kaymasının Mindanao adasındaki Pantukan kenti yakınındaki dağlık bir bölgede meydana geldiğini belirtilirken, yaklaşık 100 kişinin de toprak altında kalmış olabileceği bildirildi. Resmi istatistiklere göre, Mindanao adasını 17 ve 18 Aralık'ta vuran tayfun ve sel felaketinde 1200'den fazla kişi öldü.