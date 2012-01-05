T24 LogoT24 Logo
Dünya

Filipinler'de toprak kayması: 25 ölü MANİLA (A.A)

05 Ocak 2012 09:52

-Filipinler'de toprak kayması: 25 ölü MANİLA (A.A) - 05.01.2012 - Tayfun ve sel felaketinin yerle bir ettiği Filipinler'in güneyinde meydana gelen toprak kaymasında 25 kişi öldü. Yerel yetkililer toprak kaymasının Mindanao adasındaki Pantukan kenti yakınındaki dağlık bir bölgede meydana geldiğini belirtilirken, yaklaşık 100 kişinin de toprak altında kalmış olabileceği bildirildi. Resmi istatistiklere göre, Mindanao adasını 17 ve 18 Aralık'ta vuran tayfun ve sel felaketinde 1200'den fazla kişi öldü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24