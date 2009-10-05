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Dünya

Filipinler'de tayfun 16 can aldı

05 Ekim 2009 13:32

Filipinler'i vuran Parma tayfununun yol açtığı aşırı yağışlar nedeniyle 16 kişi öldü.

Yetkililer, cumartesi günü Filipinler'in Luzon adasını vuran Parma tayfununun, 16 kişinin ölümüne neden olduğunu bildirdi.

Bu arada, Myanmar'ın güneyinde aşırı yağışların yol açtığı toprak kaymalarında 3 kişinin öldüğü belirtildi.

Resmi Myanma Ahlin gazetesinin haberinde, aşırı yağışlar nedeniyle cumartesi günü Tayland sınırındaki Kawthaung'da meydana gelen toprak kaymalarında, 3 Buda rahibinin öldüğü kaydedildi.

Haberde, manastırları ve evleri hasar gören 2 buda rahibi ve bir çocuğun da yaralandığı bildirildi

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