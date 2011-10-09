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Dünya

Filipinler'de tayfun: 100'den fazla ölü

Nesat ve Nalgae tayfunlarının vurduğu Filipinler'de ölü sayısı 100'ü geçti.

09 Ekim 2011 03:00

T24 - Nesat ve Nalgae tayfunlarının vurduğu Filipinler'de ölü sayısı 100'ü geçti.
 

Yetkililer, bu senenin arka arkaya meydana gelen en büyük iki tayfunuyla sarsılan Filipinler'de 101 kişinin öldüğünü, on binlerce kişinin yağışlar nedeniyle evlerine dönemediğini belirtti.


Nesat tayfununda 82, Nalgae'de 19 kişinin öldüğünü belirten yetkililer, 27 kişinin hala kayıp olduğunu bildirdi.


27 Eylül'de Nesat ve beş gün sonra da Nalgae tayfununun etkilediği Luçon adasındaki birçok kentin sular altında kaldığı vurgulanırken, adadaki 67 binden fazla kişinin, kurulan merkezlerde konakladığı ve evlerine dönemediği açıklandı.


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