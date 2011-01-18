-FİLİPİNLER'DE SELDEN 56 ÖLÜ, 19 KAYIP MANİLA (A.A) - 18.01.2011 - Filipinler'de aralık sonundan itibaren görülen aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 56 kişi öldü, 19 kişi kayboldu. Yetkililer, ülkenin 25 bölgesinde aşırı yağışlar yüzünden sel ve toprak kaymalarının meydana geldiğini, kaybolan kişilerin çoğunun balıkçı olduğunu belirtti. Sahil güvenlik, kaybolanlardan 4'ünün Palavan bölgesi açıklarında fırtınalı havada batan gemideki balıkçılar olduğunu, 33 balıkçının kurtarıldığını kaydetti. Ayrıca Bicol bölgesinde pazar gününden bu yana 13 balıkçının daha kaybolduğu, kaybolan diğer 2 kişinin de ülkenin güney kesiminde sular altında kalan köylerden olduğu belirtildi. Felakette aralık ayından bu yana ölen 56 kişi arasında 1 yaşında bir kız çocuğu bulunduğu ifade edildi.