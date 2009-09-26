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Dünya

Filipinler'de sel: 93 ölü

Filipinler'de şiddetli yağışlar neden olduğu sel baskınlarında şu ana kadar 72 kişi ölürken, 300 bin kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı.

26 Eylül 2009 03:00

Filipinler'de Ketsana tropikal fırtınasının getirdiği şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel bakınlarında şu ana kadar 93 kişi ölürken, 100'den fazla kişi de kayboldu. En az 300 bin kişinin de evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirten yetkililer ölü ve kaybolan kişi sayısının artmasından endişeli olduklarını ifade etti.

Savunma Bakanı Gilbert Teodoro, Filipinler'in kuzey kesimini etkisi altında alan Ketsana tropik fırtınasının Filipinler'in bir ayda alacağı yağıştan daha fazla miktarda yağışı sadece 12 saatte bölgeye bıraktığını söyledi.

Hava şartlarının bugün (27.09.09) düzelmesinin ardından bölgede arama kurtarma çalışmalarına hız verildiğini belirten Teodoro, başkent Manila ile fırtınanın etkilediği 25 kentin, yetkillilerni acil durumlar için ayrılmı fonları yardım ve kurtarma çalışmalarında kullanmalarına olanak sağlamak için afet  bölgesi ilan edildiğini söyledi.

Fırtına nedeniyle bazı kasabaların tamamen su altında kaldığı, toprak kaymalarının meydana geldiği, Manila Havaalanı'nın saatler boyunca uçuşlara kapatıldığı Filipinler'de kurtarma çalışmalarının asker, polis ve sivil gönüllülerce sürdürüldüğü bildirildi.

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