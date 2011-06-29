-FİLİPİNLER'DE SEL: 11 ÖLÜ MANİLA (A.A) - 29.06.2011 - Filipinler'i etkisi altına alan şiddetli yağmurların yol açtığı seller yüzünden son olarak 11 kişinin öldüğü, 13 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Sivil savunma yetkilisi Fe Austria Kalimpo, dün gece Davao kentinin 5 köyünü basan sel suları yüzünden ölenlerden 8'inin yaşları küçük çocuklar olduğunu söyledi. Bölgede onlarca evin sele kapıldığını belirten Kalimpo, ırmakların taştığını, bazı yerlerde suların 3 metreye kadar yükseldiğini ifade etti. Yetkililer, bugün sel sularının çekildiğini, ancak kurtarma görevlilerinin hala kayıp 13 kişiye ulaşamadığını açıkladı. Davao Belediye Başkanı Sara Duterte ise yaklaşık 200 kişinin evlerinin yıkıldığını kaydetti. Filipinler'in kuzeyinde hafta başında meydana gelen selde de 5 kişi ölmüş, 10 kişi kaybolmuştu.