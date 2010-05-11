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Dünya

Filipinler'de seçim şiddeti: 6 ölü

11 Mayıs 2010 11:48

Filipinler'in güneyinde asker ve seçim görevlilerine pusu kuran komünist gerillaların 2'si asker 6 kişiyi öldürdüğü bildirildi.
    
Ordudan yapılan açıklamada, devlet başkanlığı seçiminin ertesinde gerillaların kurduğu pusuda 10 kadar kişinin de yaralandığı kaydedildi.
    
Ölenler arasında 2 milisin yanı sıra bir seçim görevlisi ile bir adayın yardımcısı da bulunuyor.
    
Bu arada, dün yapılan seçimlerin ardından adaylardan Manuel Villar, eski başkanlardan Corazon Aquino'nun oğlu Benigno Aquino'nun zaferini kabul etti.
    
Kısmi sonuçlara göre Beningo Aquino, başkanlığı garantilemiş gibi görünüyor.

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