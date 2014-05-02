Filipinler'de sanal seks şebekesi çökertildi

Filipinler'de polis, internet üzerinden insanlara şantaj yapan bir suç şebekesinin düzinelerce üyesini tutukladığını açıkladı. Şüphelilerin birçok ülkeden kişileri internet kamerası önünde soyunmaya veya açık görüntülerini göndermeye teşvik ettikleri öne sürüldü. Daha sonra da bu kişilerin, para ödememeleri halinde çıplak görüntülerinin yakınlarına gönderileceği yönünde tehdit edildiği belirtildi.

Polis yetkilisi Allan Purisima soruşturmanın Interpol yardımıyla yürütüldüğünü açıkladı. Purisima, “Bu grubun hareket tarzı, özellikle yurtdışındaki yaşlı erkekler gibi olası ‘müşterileri’ bulup çekmek amacıyla sosyal paylaşım siteleri üzerinde hesap açmak. Hesabı açarken kendilerini çekici Asyalı kadın gibi gösteriyorlar. Mağdurlarla haşır neşir olduktan sonra bu olası kurbanlarını video görüşmesi yoluyla bilgileri dışında kayıt altına alınan sanal sekse davet ediyorlar” ifadelerini kullandı.

Mağdurlardan görüntülerinin ifşa edilmemesi karşılığında istenen para miktarının 500 ile 2.000 dolar arasında olduğu belirtildi.

İnterpol Dijital Suç Merkezi’nden Sanjay Virmani ise söz konusu şebekenin ‘devasa boyutta olduğunu’ söyledi. Bu suçların ve kurbanların tek bir ülkeden olmadığını vurgulayan Virmani, “Bu suçları soruştururken uluslararası işbirliği zorunlu” dedi.

Şantaj sebebiyle intihar etti

Şebekenin kurbanları arasında, şantaj tehdidi sonunda intihar eden İskoç bir gencin de olduğu belirtildi. Hong Kong polis şefi Louis Kwan, kendi bölgelerinde çoğunluğu 20-30 yaşlarında yaklaşık 530 kişinin mağdur olduğunu söyledi.

Bu mağdurlardan bazılarının 15 bin dolara kadar şantaj parası ödediği kaydedildi. Ödemeyi sürdürme gücü olmayan bazı kişiler polise başvurdu.

Purisima, şebekeye karşı operasyonu yürütmek için geçen yıl ABD , Hong Kong, İskoçya, Singapur ve Avustralya polisi ile İnterpol yetkililerinin ortak bir ekip kurduğunu söyledi. İngilizce konuşulan Filipinler’de yoksulluğun artmasıyla birlikte sanal seks de büyüyen bir sektöre dönüştü. (BBC Türkçe)