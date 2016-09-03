Filipinler'de pazar yerinde patlama; 14 ölü

Filipinler'in güneyindeki Davao kentinde bulunan bir pazar yerinde meydana gelen patlamada 14 kişi öldü, 60 kişi yaralandı.
Filipinler'in güneyinde bulunan Mindanao Adası'ndaki Davao kentinde patlama meydana geldiği bildirildi.Yerel GMA News'in haberine göre, patlama, Roxas sokağında kurulan bir akşam pazarında yaşandı.
Davao kenti polis teşkilatından Başkomiser Milgrace Driz, GMA News'e yaptığı açıklamada, kenti giriş çıkışlara kapattıklarını ve kontrol noktaları kurduklarını aktardı.
Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ernesto Arbella, patlamada ilk belirlemelere göre 12 kişinin öldüğünü ve 60 kişinin yaralandığını söyledi.
Mindanao Adası'ndaki Davao kenti, Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin 22 yıl belediye başkanlığı yaptığı yer olarak biliniyor.