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Dünya

FİLİPİNLER'DE OTEL YANGINI: 15 ÖLÜ TUGUEGARAO (A.A)

19 Aralık 2010 10:49

-FİLİPİNLER'DE OTEL YANGINI: 15 ÖLÜ TUGUEGARAO (A.A) - 19.12.2010 - Philipinler'de bir otelde çıkan yangında 15 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. Yangını soruşturan yetkili Daniel Abana, Cagayan eyaletinin başkenti Tuguegarao'daki ''Yatak ve Kahvaltı Pansiyon Evi'' adlı 5 katlı otelin 4. ve 5. katlarında çıkan yangının, 4 saat süren bir çalışma sonucu söndürüldüğünü belirtti.  Abana, yangının söndürülmesinin ardından yangın söndürme ekipleri ve polis tarafından yapılan aramada 15 kişinin cesedinin bulunduğunu, yaralı kurtarılan 12 kişinin ise hastanelere kaldırıldığını kaydetti. Yetkililer, oteldeki müşterilerin çoğunun, bugün yapılacak bir lisans sınavına girmek için otelde kalan hemşirelik öğrencilerinin oluşturduğunu ifade etti.

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