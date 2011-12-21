Filipinler'de ölü sayısı bini geçti

T24 - Filipinler'i vuran Washi fırtınasının yol açtığı sel felaketinde ölenlerin sayısının bini geçtiği bildirildi.





Sivil Savunma İdaresinden yapılan açıklamaya göre, ülkeyi vuran tayfun sonucunda 650'si Cagayan de Oro, 283'ü de İligan bölgesinden olmak üzere toplam 1002 kişi hayatını kaybetti.





Washi fırtınasının kıyı bölgesini vuran en kötü felaketlerden biri olduğunu söyleyen yetkililer, kayıp kişi sayısının ise bilinmediğini belirtti.





İnsanları Cumartesi günü uykuda yakalayan felaketten 338 binden fazla kişinin etkilendiği, bunlardan yaklaşık 45 bininin de halen tahliye merkezlerinde olduğunu bildirdi.





Washi tayfununda 10 binden fazla ev, çok sayıda okul, yol ve köprü de ağır hasar gördü.



