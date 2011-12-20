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Dünya

Filipinler'de ölü sayısı 957'ye çıktı ILIGAN (A.A) 

20 Aralık 2011 10:22

-Filipinler'de ölü sayısı 957'ye çıktı ILIGAN (A.A) - 20.12.2011 - Filipinler Devlet Başkanı Benigno Aquino, ülkenin güneyini vuran tayfunun yol açtığı seller ve toprak kaymaları yüzünden oluşan durumu ulusal afet ilan etti. Ülkeyi vuran felakette ölenlerin sayısının 957'ye çıktığı, 49 kişinin kayıp olduğu belirtildi. Kurbanların çoğunun Mindanao bölgesindeki Cagayan de Oro ve İligan kentlerinden olduğu kaydedildi. Felaket yüzünden on binlerce kişi de evsiz kaldı. Aquino, ölümlerin en çok olduğu iki kentin yetkilileriyle bir araya gelerek, önceliklerinin artık tehlike arz etmeyen bölgelere insanların yerleşmesini sağlamak olduğunu söyledi. Devlet Başkanı'nın sözcüsü, hükümetin ulusal afet ilan etmekle kurtarma ve iyileştirme için daha çok fon kullanabilme imkanına sahip olacağını söyledi. Afet kurumu, cumartesi günü insanları uykuda yakalayan felaketten 338 binden fazla kişinin etkilendiğini, bunlardan yaklaşık 43 bininin halen tahliye merkezlerinde olduğunu bildirdi. Washi tayfununda 10 binden fazla ev, çok sayıda okul, yol ve köprü de ağır hasar gördü.

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