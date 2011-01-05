-FİLİPİNLER'DE ÖLÜ SAYISI 25'E YÜKSELDİ MANİLA (A.A) - 05.01.2011 - Filipinler'de, etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymasında ölü sayısının 25'e yükseldiği bildirildi. Daha önce yapılan açıklamada, 12 kişi öldüğü belirtilmişti. Sivil güvenlik yetkililerinden Blanche Gobenciong yaptığı açıklamada, yeni yağışların ölü sayısının artmasına yol açtığını, felaketten yararlanıp soygun yapmak isteyen kişilerin de ölenler arasında yer aldığını söyledi. Gobenciong, ülkenin güneyinde bulunan ve sellerden en fazla etkilenen Butuan bölgesinin yüzde 70'nin hala sular altında olduğunu kaydetti.