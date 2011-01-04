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Dünya

FİLİPİNLER'DE ÖLÜ SAYISI 12'YE YÜKSELDİ MANİLA (A.A)

04 Ocak 2011 10:06

-FİLİPİNLER'DE ÖLÜ SAYISI 12'YE YÜKSELDİ MANİLA (A.A) - 04.01.2011 - Filipinler'de şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasında ölü sayısı 12'ye yükseldi. Daha önce yapılan açıklamada, 5 kişinin öldüğü belirtilmişti. Sivil güvenlik yetkililerinden Blanche Gobenciong, ülkenin güneyinde yer alan 270 bin nüfuslu Butuan kentinin sular altında olduğunu, 4 binden fazla kişinin sığınaklara gitmek zorunda kaldığını belirtti. Gobenciong, Filipinler'de son 10 yılın en şiddetli yağışlarının yaşadığını kaydetti.

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