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Dünya

Filipinler'de ölenlerin sayısı artıyor İLİGAN (A.A)

18 Aralık 2011 10:26

-Filipinler'de ölenlerin sayısı artıyor İLİGAN (A.A) - 18.12.2011 - Filipinler'in güneyini önceki gece vuran sel felaketinde ölenlerin sayısının 521'e yükseldiği bildirildi. Filipinler Kızılhaçı Genel Sekreteri Gwen Pang, ''Washi'' fırtınasının yol açtığı sel felaketinde ölenlerin sayısının bugün 521'e yükseldiğini, sayının büyük olasılıkla artacağını, çünkü hala 458 kişinin kayıp olduğunu söyledi. Pang, bazı köylere henüz ulaşılamadığını belirterek, selin en fazla etkilediği şehirler olan Cagayan de Oro'da 239, yakınlarındaki İligan kentinde ise 195 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.  Hayatını kaybeden diğer kişilerin ise güneydeki başka bazı bölgeler ve ülkenin orta kesimlerinden olduğunu açıklayan Pang, ölen 521 kişiden çoğunluğunun kadın ve çocuklar olduğunu vurguladı. Tropikal Washi fırtınasının bugün Güney Çin Denizi'ne doğru yöneldiği, bunun da arama kurtarma çalışmalarının kolaylaşmasına imkan verdiği kaydedildi.

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