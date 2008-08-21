Filipinler'de 'Nuri' paniği

Filipinler ve Hindistan, aşırı yağışlar ve fırtınanın yıkıcı etkileriyle boğuşuyor. Yaşanan felaketlerde, iki ülkede 80'den fazla kişi can verdi.



Filipinler'in kuzeyinde Nuri Tayfunu'nun yol açtığı toprak kaymaları ve sellerde 7 kişi hayatını kaybetti. Saate 140 kilometre hızla esen tayfun dün ülkenin bu dağlık bölgesinde

etkili olduktan sonra bugün yönünü Hong Kong'a çevirdi.



Sivil savunma yetkilileri, 1 kişinin de kaybolduğu felakette ölenler arasında 3 çocuğun bulunduğunu belirtti.



Amerikan Ortak Tayfun Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, tayfunun yarın Hong Kong'un doğusundaki Guangdong bölgesini vurmasının beklendiği bildirildi.



Hindistan'da da aşırı yağışların neden olduğu sellerde 74 kişi öldü. Polis, ülkenin en fakir eyaletlerinden olan Uttar Pradeş'te seller nedeniyle 74 kişinin öldüğünü, bu yılki muson yağışlarında ölenlerin sayısının 300'ü geçtiğini kaydetti.



Polis sözcüsü Surendra Srivastala, ölenler arasında kadın ve çocukların olduğunu ve birçok ölümün evlerin çökmesinden kaynaklandığını bildirdi. Hindistan'ın kuzeydoğusunda, seller nedeniyle yaklaşık 80 bin kişinin acil gıda ve su yardımına muhtaç hale geldiği belirtiliyor.

