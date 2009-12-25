Filipinler'de 'noel' külle karşılanıyor

T24 - Filipinler'de Mayon Yanardağı'nın patlaması tehlikesi nedeniyle 47 bin kişi evlerinden tahliye edildi.



BBC türkçe'nin haberine göre yaklaşık 2 bin 500 metre yüksekliğindeki yanardağ geçen haftadan bu yana artan bir faaliyet gösteriyor.



Tahliye edilen bölge halkı, Noel'i oluşturulan 26 tahliye merkezinde ve barınaklarda, kurulan aşevlerinin dağıttığı yemeklerle kutladı.



Çocukları Noel Baba giysileri içindeki askerler eğlendirdi.



Hükümet tehlikenin geçtiği kesinleşmeden halkın evlerine dönmesini istemiyor.



Son bir haftadır yanardağın yeniden canlanması nedeniyle, lav püskürmesinin başlamasından endişe ediliyor.



Ülke gelecek Mayıs'ta seçimlere hazırlanırken liderliği hedefleyen çok sayıda siyasetçi de bölgeye akın ederek halka hediyeler dağıtıyor.



Aktif yanardağ



Ülkenin doğusundaki Albay bölgesinde bulunan Mayon yanardağı son 400 yılda 40 kez patladı.



Askeri yetkililer sekiz kilometre çapındaki tehlike çemberi içinde kalan ancak evlerini terketmeye yanaşmayan 600 sakini ikna etme çabalarını sürdürüyor.



Yanardağ uzmanları, Mayon'un faaliyetinin son günlerde yoğunlaştığını belirterek lav püskürmesinin önümüzdeki günlerde olası olduğunu belirtiyor.



Mayon'un kraterinde kül patlamaları yoğunlaştı, kül sütunları zaman zaman iki kilometre yüksekliğe ulaşıyor.



Dağın zirvesinden bir kilometre uzaklığa yarı erimiş kayalar düşüyor.



Son 24 saatte 96 kül püskürmesi ve 871 ufak deprem kaydedildi.



Mayon 1814'te patladığında lavlar Cagsawa kasabasını yok etmiş, 1.200 kişi ölmüştü.



Son olarak 2006'daki patlamada ise lav ve kül akışı iki ay boyunca sürdü. Ancak ölen olmadı.