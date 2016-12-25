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Dünya

Filipinler'de Noel ayinine saldırı: 12 yaralı

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı

25 Aralık 2016 02:37

Filipinler'in güneyinde bir Noel ayinisırasında el bombasıyla düzenlenen saldırıda 12 kişinin yaralandığı bildirildi.

Sputnik’in haberine göre, Filipinler'in güneyindeki Kuzey Cotabato eyaletinin Midsayap kentinde bulunan Santo Nino Paris kilisesi görevlisi Fr. Jay Virador, Noel ayini sırasında kilise dışında el bombası patlatıldığını belirtti.
 
Jay Virador, saldırıda 12 kişinin yaralandığını, Noel ayinini son duaları yapamadan sonlandırdıklarını söyledi.
 
Emniyet kaynakları, kilisenin önündeki bir polis aracı yakınlarında meydana gelen olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini aktardı.
 
Saldırının sorumluluğunun henüz üstlenen olmadı.
 

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