-Filipinler'de Nesat tayfunu MANİLA (A.A) - 26.09.2011 - Filipinler'de "Nesat" veya diğer adıyla "Pedring" tayfunu ülkenin kuzeyinden orta kesimde ana ada Luzon'a yaklaşırken 100 bin kişinin evlerinden tahliyesine karar verildi. Afet Denetim Kurulu'na göre şu anda Albay ilinde 50 bin bölge sakini geçici sığınak evlerine yerleştirildi. "Nesat", saatte 130 kilometreyle kuzeyden güneydoğuya gidiyor. Kuzeyde Aurora ilinin merkezi Casuguran'dan geçen tayfunun saatte 200 kilometreyle "Üçüncü Kategori"ye ulaşması bekleniyor. Taygunda 6 balıkçı kayboldu. Tayfun, kuzeyden İsabela ve İlocos illerine doğru ilerliyor.