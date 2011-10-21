-Filipinler'de militanlar 6 güvenlik görevlisini öldürdü MANİLA (A.A) - 21.10.2011 - Filipinler'de İslamcı militanların 3 asker ile 3 polisi öldürdüğü bildirildi. Polis müdürü Elpidio de Asis, ülkenin güneyindeki Zamboanga Sibugay vilayetinde Moro İslami Kurtuluş Cephesi militanları tarafından asker ve polislere dün düzenlenen üç ayrı saldırıda 6 kişinin de yaralandığını söyledi. Militanların sözcüsü Von El Hak, bugün yaptığı açıklamada, ordunun Müslüman köylerini rastgele bombalamasına karşı saldırı düzenlediklerini ifade etti. Bu arada Devlet Başkanı Benigno Aquino III'ün bugün ordu komutanlarıyla toplantı yapacağı belirtildi. Filipinler'de salı günü güvenlik güçleriyle militanlar arasında son üç yılın en şiddetli çatışmalarından birinde 19 asker hayatını kaybetmişti.