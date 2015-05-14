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Dünya

Filipinler'de lastik terlik fabrikasında yangın: 72 ölü

Filipinler'in başkenti Manila'da bulunan bir terlik fabrikasında çıkan yangın sonucu 72 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi

14 Mayıs 2015 16:19

Filipinler'in başkenti Manila'nın banliyö bölgesindeki bir terlik fabrikasında çıkan yangın sonucu onlarca kişi hayatını kaybetti. Polis yetkilileri, fabrikada 72 kişinin cesedine ulaşıldığını ve yangınla ilgili soruşturma başlatılacağını belirtti.

Fabrikanın bulunduğu Valenzuela banliyösünün Belediye Başkanı Rex Gatchalian, dün yaptığı açıklamada, fabrika yetkililerinin yangın sırasında binada kaç kişinin bulunduğuna dair tam bir rakam veremediklerini çünkü işçilerin giriş çıkışlarının tutulduğu kayıt defterinin de yandığını söylemişti.

 

'Bir kedi bile kaçamaz'

 

Öte yandan, fabrikanın bütün camlarının demir parmaklıklarla çevrili olduğu, içeridekilerin bu yüzden kaçamadıkları belirtiliyor. Bir görgü tanığı, "Fabrikadan bir kedi bile kaçamaz" ifadesini kullandı. 

Yangının ardından birçok kişi protesto gösterisi düzenledi

Yangına binanın ana girişindeki kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımların yol açtığı tahmin ediliyor. 

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