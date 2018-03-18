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Dünya

Filipinler'de küçük uçak düştü: 7 kişi hayatını kaybetti

Kaza, Filipinler'in başkenti Manila'nın kuzeyinde meydana geldi

18 Mart 2018 14:59

Filipinler'de küçük bir uçağın düşmesi sonucu yedi kişi hayatını kaybetti. Uçak, bir evin üzerine düştü.

Duvar'da yer alan habere göre, kaza, Filipinler’in başkenti Manila’nın kuzeyinde meydana geldi. Piper 23 Apache modeli iki motorlu uçak, kalkıştan kısa süre sonra 80 yaşındaki bir kadının evinin üzerine düştü.

Uçakta bulunan ikisi pilot altı kişi ve kaza sırasında evde olan kadın hayatını kaybetti. Yetkililer, evin yandığını söyledi.

Polis soruşturma açarken, uçağın sahibi olan Lite Air Express isimli havayolu şirketinin uçuşları için durduruldu. 

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