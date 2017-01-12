Filipinler'de kadınlara bedava doğum kontrol hapı sağlanacak

Filipinler hükümetinin ülkede maddi olanakları olmayan 6 milyon kadına ücretsiz doğum kontrol hapı sağlayacağı açıklandı.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, yoksullar arasında istenmeyen gebeliğin azaltılmasını istediğini söylüyor.

Duterte'nin verdiği bu emrin, Roma Katolik Kilisesi tarafından sert bir şekilde eleştirileceği tahmin ediliyor.

Duterte'den önceki devlet başkanlarının Filipinler'de doğum kontrolünün yaygınlaştırılmasına yönelik bir yasa tasarısını yıllarca mücadele ettikten sonra geçirebildikleri biliniyor.

Ancak çoğunluğunu Katoliklerin oluşturduğu kürtaj karşıtı gruplar, 2015'te çıkarılan bir yasa ile doğum kontrol hapının dağıtımına geçici yasak getirilmesini sağladı.

Filipinlilerin yüzde 80'ini Roma Katolikleri oluşturuyor.

Ülkenin Ekonomik Planlama Genel Sekreteri Ernesto Pernia, fakirlikle mücadele politikaları kapsamında aile planlaması için giderilemeyen ihtiyaçları sıfıra indirme hedefinde olduklarını belirtti.

Associated Press (AP) haber ajansı, Filipinler hükümetinin 2022'ye kadar fakirlik oranını, geçen sene kaydedilen yüzde 21.6'dan yüzde 13'e indirmek istediğini bildirdi.

AP'nin haberine göre Ernesto Pernio ayrıca, hükümetin doğum kontrolü yaklaşımının "hayat, kadın, çocuk ve ekonomik kalkınma yanlısı" olduğunu belirtti.

Duterte'nin emrini verdiği uygulama, 2018'e kadar yoksul olduğu belirlenen iki milyon kadına bedava doğum kontrolü sağlamayı öngörüyor.

Birleşmiş Milletler'in (BM) verilerine göre Filipinler, Asya-Pasifik bölgesinde son 20 yılda erken yaşta gebelik oranının yükseldiği tek ülke.

Filipinler'in nüfusu, 103 milyona yakın.