Filipinler'de işkence skandalı!

T24- Filipinler'de polisin hırsızlık suçlamasıyla gözaltına aldığı zanlıya karakolda yapılan işkence görüntüleri ülkeyi ayağa kaldırdı. Filipin Devlet Başkanı Benigno Aquino, işkencenin hükümet politikası olmadığını ve polislerin açığa alındığını açıkladı.





Ülkenin varoş bölgelerinden Manila's Tondo'daki bir polis karakolunda meydana gelen ve karakolun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen görüntüler, ABS-CBN televizyonu tarafından yayınladı.



Cnntürk'te yer alan habere göre, izleyenlerin tüylerini diken diken eden dehşet verici görüntülerde, bir sivil polis memurunun, hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alınan zanlıyı çırıl çıplak soyduktan sonra işkence yaptığı görülüyor. Yerde acıdan kıvranan Hırsızlık zanlısının işkence sırasında attığı çığlıklar ise karakolun koridorlarında yankılanıyor.



Filipin polisi, işkencenin ağır suç olduğunu belirterek, zanlının ölmesi durumunda işkencecilerin anti-terör yasası çerçevesinde 40 yıl hapis istemiyle yargılanabildiklerini açıkladı.



Polis, olayla ilgili olarak çok sayıda polis memurunun açığa alındığını ve 11 üst düzey emniyet görevlisinin, konuyla ilgili başlatılan soruşmada yer aldıklarını kaydetti.