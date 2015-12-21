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Dünya

Filipinler'de IŞİD operasyonu, örgütle bağlantılı 26 kişi öldürüldü

Bir hafta süren operasyonda 3 asker hayatını kaybetti, 12 asker de yaralandı

21 Aralık 2015 13:34

Filipinler ordu sözcüsü bir hafta süren çalışmaların sonunda bir eğitim kampının basıldığını ve IŞİD bağlantılı 26 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

DHA'nın haberine göre, Filipinler'in Zamboanga şehrindeki ormanlık bir alanda bulunan Abu Sayyaf adlı eğitim kampını basan askerler, patlayıcı depolarının çoğunun önceden boşaltılmış olduğunu rapor etti. 3 askerin öldüğü ve 12 askerinde yaralandığı operasyonda IŞİD bağlantılı olduğu belirtilen 26 kişi öldürüldü.

Öldürülenler arasında 'bombacı' olarak ün salmış olan Ebu Enes kod adlı Muhammed Necip Hüseyin'in (38) de olduğu belirtiliyor. IŞİD için önemli isimlerden biri olan Malezyalı Hüseyi,n sıradan bir esnafken kısa sürede IŞİD'in önemli bombacılarından olmuştu.

Abu Sayyaf kampının önemli bir yanı da buranın kurucusunun Usame bin Ladin'in öz kardeşi olması.

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