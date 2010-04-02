Filipinler'de İsa için Kutsal Cuma

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Başkent Manila'nın kuzeyinde San Fernando kentindeki "törenleri" sırtını kırbaçlattırarak başlatan Rommel David, "Bu hayatımda yaşadığım en acı verici şey, ama bu acı Hz İsa için. Bu, aynı zamanda benim kefaretim" dedi.







Yerel yetkililere göre, San Fernando'daki törenleri izlemek için 30 bin yerli ve yabancı turist kente akın etti. San Fernando'nun yakınındaki San Juan kentinde de çok sayıda "çilekeş", birkaç dakikalığına çarmıha çivilendikten hemen sonra, ilk tedavilerinin yapılması için sahra hastanesine götürüldü.





İnanışa göre, kendilerinin veya bir yakınlarının hastalıklarının iyileşmesinden dolayı Tanrı'ya teşekkür etmek amacıyla ya da günahlarının affı için Hz İsa'nın çektiği çile ve acıları tekrar yaşamak istiyor.







Yüzde 80'i Katolik Filipinler'de Katolik Kilisesinin onaylamadığı bu ritüeli izlemek için tüm dünyadan binlerce kişi her yıl buraya akın ediyor.





Kutsal Cuma günü Katolikler, Hz İsa'nın Nasıriye'de çarmıha gerilmesini anıyor.