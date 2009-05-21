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Dünya

Filipinler'de ilk domuz gribi vakası belirlendi

21 Mayıs 2009 21:20

Filipinler'de ilk domuz gribi vakası belirlendi.

Filipinler Sağlık Bakanı Francisco Duque, ABD ve Kanada'yı kapsayan geziden 18 Mayıs'ta dönen 10 yaşındaki Filipinli bir kızda, havaalanında yüksek ateş görüldüğünü söyledi. Duque, A tipi H1N1 virüsü taşıdığı kesinleşen çocuğun iyileştiğini kaydetti.

Bu arada, Avustralya'da domuz gribine yakalananların sayısının 8'e yükseldiği bildirildi. Yetkililer, Meksikalı bir kadını ziyaret eden bir adamla 10 yaşındaki çocukta H1N1 görüldüğünü ve toplam vaka sayısının 8'e yükseldiğini söyledi.

Avustralya'da daha önce domuz gribi tespit edilen 4 çocuğun gittiği okul da tatil edildi. Okuldaki öğrencilere tedbir amaçlı tedavi uygulanmayabaşlandı.

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