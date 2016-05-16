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Dünya
Deutsche Welle

Filipinler’de idam cezası geri gelecek

Filipinler’de devlet başkanlığı seçimlerini kazanan Rodrigo Duterte, idam cezasını tekrar yürürlüğe sokacağını ve polise geniş yetkiler getireceğini açıkladı.

16 Mayıs 2016 19:05


9 Mayıs tarihinde yapılan Filipinler devlet başkanlığı seçimlerini kazanan Rodrigo Duterte, seçim kampanyasında ülkeyi altı ay içinde uyuşturucu, suç ve yolsuzluktan kurtarma sözü vermişti. Duterte seçim zaferi sonrası ilk düzenlediği basın toplantısında göreve başladıktan sonra hangi adımları atacağını açıkladı. 30 Haziran tarihinde görevine başlayacak olan 71 yaşındaki siyasetçi, idam cezasını geri getireceğini söyledi. Rodrigo Duterte polis memurlarına da tehlikeli suçluları vurma yetkisi tanınacağını kaydetti.

“Kaos yaşanmaması için” herkesten yasalara uymasını isteyen Rodrigo Duterte, vatandaşların özgürlüklerinin de kısıtlanacağını söyledi. Geceleri kamuya açık alanlarda alkollü içki içilmemesi, otel ve restoranlarda sigaranın yasaklanması gibi düzenlemeler, Duterte'nin yürürlüğe sokmak istediği uygulamalar arasında.

Ebu Sayyaf'a çağrı

Filipinler'in müstakbel devlet başkanı Rodrigo Duterte ülkenin güneyinde aktif olan ve IŞİD'e bağlılık yemini eden Ebu Sayyaf örgütüne de çağrıda bulundu. Duterte örgüt militanlarına ellerindeki tüm rehineleri serbest bırakmaları ve teslim olmaları çağrısı yaptı. Müstakbel devlet başkanı, aksi halde örgüt üyelerinin bunun sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaklarını ifade etti.

Radikal İslamcı Ebu Sayyaf örgütü, yabancı ülke vatandaşlarını kaçırarak öldürme eylemleriyle adından söz ettirmişti. Hâlihazırda Kanadalı Robert Hall ve Norveçli Kjartan Sekkingstad örgüt tarafından rehin tutuluyor. Örgüt üyeleri son yayınladıkları görüntülü mesajda, istedikleri fidyenin 13 Haziran tarihine kadar ödenmemesi halinde iki rehinenin öldürüleceğini duyurmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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