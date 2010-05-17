Filipinler'de helikopter düştü

T24-



Güvenlik yetkilileri, başkent Manila'nın güneyinde düşen helikopterde Quezon Valisi Rafael Nantes ile iki koruması ve pilotun bulunduğunu, kazada tümünün öldüğünü açıkladı. Yetkililer, helikopterin düştüğü yerde de iki kişinin öldüğünü söyledi.



Helikopterin, Quezon eyaletinin Lucena kentinde bir yerleşim yerine düşmesiyle iki evin kullanılamaz hale geldiği bildirildi.



Filipinler Sivil Havacılık İdaresi Müdürü Alfonso Cusi, dört kişilik Robinson 44 tipi helikopterin, Manila'ya gitmek üzere kalktıktan iki dakika sonra düştüğünü belirtti.