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BBC Türkçe

Filipinler'de hapishaneye saldırı: 130 mahkum kaçtı

Filipinlerin güneyindeki Cotabato bölgesinde yaklaşık 100 silahlı kişi bir hapishaneye saldırarak 130 mahkumun kaçmasını sağladı. Hükümet saldırıyı radikal İslamcı örgütlerin düzenlediğini söylüyor.

04 Ocak 2017 08:07

Filipinler'in güneyindeki Cotabato bölgesinde yaklaşık 100 silahlı kişi bir hapishaneye saldırarak 130 mahkumun kaçmasını sağladı.

Hapishaneye saldıran silahlı kişiler ve hapishane güvenliği arasında yaklaşık iki saatlik bir çatışma yaşanırken, çıkan kargaşada çok sayıda mahkumun kaçtığı belirtildi.

Filipinler hükümeti, saldırının Moro İslami Kurtuluş Cephesi adlı örgütten ayrılan militanların kurduğu yeni bir örgüt tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Yerel televizyon kanalı ABS - CBN'ye konuşan hapishane müdürü Peter John Bonggat, "Hapisteki militanları kurtarmak için saldırdılar" dedi.

Saldırı günün ilk saatlerinde gerçekleşti.

Filipinler ordusu ve emniyeti, hem kaçan mahkumların hem de saldırganları yakalamak için operasyonlar başlattı.

Filipinler'in güneyinde radikal İslamcı gruplar on yılı aşkın süredir saldırılar düzenliyor ve bağımsızlık istediklerini söylüyor.

Bölgedeki örgütlerin bir kısmı Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) biat ettiklerini de açıklamışlardı.

Cotabato'da bulunan Mindanao, Filipinler'deki Müslüman azınlığın anavatanı olarak görülüyor.

Ülkede geçen yıl da hapishanelere saldırılar düzenlenmiş ve IŞİD destekçisi örgütler geçen yıl toplamda 23 hükümlünün hapisten kaçmasını sağlamıştı.

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