-Filipinler'de hafif uçak düştü: 7 ölü MANİLA (A.A) - 10.12.2011 - Filipinler'de hafif bir uçağın, başkent Manila yakınındaki bir okula düşmesi sonucu en az 7 kişi hayatını kaybetti. Uçağın F. Serrano İlkokuluna çarptıktan sonra alevler içinde kaldığı, kazanın meydana geldiği bölgeden 7 yanmış ceset çıkarıldığı belirtildi. Kazanın meydana geldiği sırada okulda ders yapılan sınıf bulunmadığını belirten yetkililer,hayatını kaybedenler arasında uçaktakilerin dışında kişilerin de bulunup bulunmadığını belirlemeye çalıştıklarını kaydetti. Yetkililer, 6 veya 8 koltuklu olduğu tahmin edilen uçağın Mindoro adasına gitmek üzere Manila havaalanından havalandıktan kısa bir süre sonra acil durum mesajı gönderdiğini söyledi. Havacılıkta en fazla 5670 kg ağırlığında yolcu veya yük taşımasında kullanılan uçaklar "hafif uçak" olarak adlandırılıyor.