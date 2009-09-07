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Dünya

Filipinler'de gemi kazası: 9 ölü

07 Eylül 2009 19:35

Filipinler'de 968 yolcusu bulunan bir gemi yan yattı. Gemide şu ana kadar 9 yolcu hayatın kaybederken 33 yolcu da kayıp.

Filipinler'deki gemi kazasında ölenlerin sayının 9'a çıktığı bildirildi. Ülkenin güneyinde sabaha karşı yan yatan, içinde 968 yolcunun bulunduğu gemideki 33 kişinin de hala kayıp olduğu kaydedildi.

“Superferry 9” gemisi, Zamboanga del Norte açıklarında yolcular uykudayken yan yatmış ve panik içindeki yolcuların çoğu suya atlamıştı.
Kazanın nedeni tam olarak bilinmiyor, ancak 7 bin 268 tonluk gemide bir delik olduğu belirtiliyor.

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