Filipinler'de fırtına ve sel 652 kişiyi öldürdü!

T24 - Filipinler'in güneyini önceki gece vuran sel felaketinde ölenlerin sayısının 652'ye yükseldiği bildirildi.





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Filipinler Kızılhaçı, Washi fırtınasının yol açtığı selin Mindanao adasındaki Cagayan de Oro ile İligan kentlerini çok kötü etkilediğini belirterek, cuma gecesi ve cumartesi erken saatlerde insanları uykuda yakalayan selden sonra 800'den fazla kişinin de kayıp olduğunu kaydetti.



Hayatını kaybeden diğer kişilerinse güneydeki başka bazı bölgeler ve ülkenin orta kesimlerinden olduğunu açıklanırken, ölenlerin çoğunluğunun kadın ve çocuklar olduğu belirtildi.



Tropikal Washi fırtınasının bugün Güney Çin Denizi'ne doğru yöneldiği, bunun da arama kurtarma çalışmalarının kolaylaşmasına imkan verdiği kaydedildi.







