T24 LogoT24 Logo
Dünya

Filipinler'de fırtına ve sel 652 kişiyi öldürdü!

Filipinler'in güneyini önceki gece vuran sel felaketinde ölenlerin sayısının 652'ye yükseldiği bildirildi.

18 Aralık 2011 02:00

T24 - Filipinler'in güneyini önceki gece vuran sel felaketinde ölenlerin sayısının 652'ye yükseldiği bildirildi.


FOTOGALERİ İÇİN TIKLAYINIZ



Filipinler Kızılhaçı, Washi fırtınasının yol açtığı selin Mindanao adasındaki Cagayan de Oro ile İligan kentlerini çok kötü etkilediğini belirterek, cuma gecesi ve cumartesi erken saatlerde insanları uykuda yakalayan selden sonra 800'den fazla kişinin de kayıp olduğunu kaydetti.


Hayatını kaybeden diğer kişilerinse güneydeki başka bazı bölgeler ve ülkenin orta kesimlerinden olduğunu açıklanırken, ölenlerin çoğunluğunun kadın ve çocuklar olduğu belirtildi.


Tropikal Washi fırtınasının bugün Güney Çin Denizi'ne doğru yöneldiği,  bunun da arama kurtarma çalışmalarının kolaylaşmasına imkan verdiği kaydedildi.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24