Filipinlerde feribot 251 yolcuyla alabora oldu  (2)

İstanbul, 21 Aralık (DHA) - Filipinler\'in başkenti Manila yakınlarında bir feribot, 251 yolcusuyla alabora oldu, en az üç yolcu hayatını kaybetti..

Filipin Sahil Güvenlik Komutanlığı\'ndan yapılan açıklamada, feribotun Manila\'ya 70 kilometre mesafede alabora olduğu belirtilirken, yerel basında en az üç kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Açıklamada, halen gemideki yolcuların durumuyla ilgili net bilgiler edinme çalışmalarının devam ettiği söylenirken, geminin Polillo adasının Batısında yer alan sahil kasabası Real’e doğru yol aldığını kaydedildi.

Filipinler Ordusuna ait arama kurtarma helikopterlerinin katıldığı kurtarma çalışmaları devam ederken, hjava şartları sebebiyle oluşan büyük dalgalar çalışmaları zorlaştırıyor.

Sahil Güvenlik Sözcüsü Armand Balilo, “Geminin 280 kişi kapasiteli olduğunu ve aşırı yüklenmemiş olduğunu biliyoruz, tahminimizce kazanın sebebi kötü hava şartları” dedi.