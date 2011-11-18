-Filipinler'de eski Devlet Başkanı Arroyo'ya tutuklama emri MANİLA (A.A) - 18.11.2011 - Filipinler'de eski Devlet Başkanı Gloria Macapagal Arroyo hakkında ''seçimlere hile karıştırmak'' iddiasıyla açılan davada tutuklama emri çıktı. Arroyo hakkındaki şikayetlere ilişkin resmi yasal sürecin başlamasının hemen ardından, davaya bakan hakim, eski devlet başkanının ülkeden kaçmasının engellenmesi amacıyla tutuklama emri çıkarılmasına karar verdi. Üç kez ameliyat geçirdiği boyun omurları probleminin tedavisi için yurt dışına çıkmayı isteyen Arroyo'un talebi, ülkeden ayrılmasını yasaklayan hükümet kararına rağmen ilgili yüksek mahkeme tarafından kabul edilmişti. Mahkemenin çıkardığı geçici kararın ardından Salı günü ülkeyi terk etme girişiminde bulunan Arroyo, soruşturma sürecinin devam ettiği gerekçesiyle havaalanında güvenlik yetkililerince durdurulmuş, ülkeden çıkışına izin verilmemişti. Davaya bakan alt mahkemenin bugün çıkardığı tutuklama emri, Arroyo'nun ülkeyi terk etmesine ve kefalet ödemesine olanak tanımıyor.