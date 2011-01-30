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Dünya

FİLİPİNLER'DE ÇIKAN YANGINDA 12 KİŞİ ÖLDÜ MANİLA (A.A)

30 Ocak 2011 12:14

-FİLİPİNLER'DE ÇIKAN YANGINDA 12 KİŞİ ÖLDÜ MANİLA (A.A) - 30.01.2011 - Filipinler'in Navotas kentine bağlı bir köyde çıkan dev yangında 12 kişi öldü, bin 800 kişi evsiz kaldı. Yangın söndürme görevlileri San Roque köyünde çıkan yangında hayatlarını kaybedenlerden 7'sinin çocuk olduğunu duyurdu. Manila Koyu'ndan esen güçlü rüzgarlar nedeniyle şiddeti artan yangının 5 saat boyunca sürdüğünü anlatan yangın söndürme görevlileri, köydeki 100 kadar evin yangın sonucu yok olduğunu kaydetti. Sosyal Refah Bakanı Dinky Soliman yaptığı açıklamada yangın sonucu evsiz kalan bin 800 kişinin yakındaki bir okula yerleştirilerek, gıda ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.

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