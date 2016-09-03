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BBC Türkçe

Filipinler'de bombalı saldırı: En az 12 ölü

Filipinler'in güneyindeki Davao kentinde yapılan bombalı saldırıda en az 12 kişi hayatını kaybetti. Patlama, akşam saatlerinde kalabalık olan bir pazar yerinde meydana geldi.

03 Eylül 2016 02:37

Filipinler'in güneyindeki Davao kentinde yapılan bombalı saldırıda en az 12 kişi hayatını kaybetti.

Akşam saatlerinde kalabalık olan bir pazar yerinde meydana gelen patlamada 60'tan fazla kişi de yaralandı.

Devlet Başkanı'nın sözcüsü, saldırının parça tesirli el yapımı bir patlayıcıyla gerçekleştirildiğini açıkladı.

Patlama sırasında Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin de kentte bulunduğu, ancak başkanın güvende olduğu belirtildi.

Bölgenin emniyet müdürü kent çıkışına kontrol noktaları kurulduğunu söyledi.

Duterte, başkan seçilmeden önce 20 yıldan uzun süre, aynı zamanda memleketi olan kentin belediye başkanlığını yapmıştı.

Bölgede son haftalarda, Ebu Sayyaf adlı cihatçi örgüte yönelik ordu operasyonları nedeniyle güvenlik önlemleri artırılmıştı.

Mayıs ayında başkan seçilen Duterte
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